Происшествия 21 февраля 2023, 14:09 Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали недалеко от столицы Исландии ЕССЦ: в 216 километрах от столицы Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,1 Unsplash

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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ЕССЦ) зафиксировал подземные толчки магнитудой 5,1 недалеко от столицы Исландии. Данные опубликованы на сайте ЕССЦ.

Землетрясение произошло утром 21 февраля в 216 километрах к северо-западу от Рейкьявика, где проживают более 134 тысяч человек, и в 103 километрах к юго-западу от города Акюрейри с населением более 18 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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В этот же день сейсмологи зафиксировали подземные толчки на юге Ирана. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 112 километрах от иранского города Бендер-Аббас, в котором проживают 352 тысячи человек.

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Утром 21 февраля Аляску тоже затрясло. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 5,5 в 42 километрах к юго-востоку от населенного пункта Олд-Харбор, в котором проживает 221 человек.

Тем временем геофизик, директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что наиболее сейсмоопасными регионами России являются Курилы, Камчатка и Прибайкалье.