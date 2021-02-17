Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения был в 22 километрах от города Патры, в котором проживают примерно 168 тысяч человек. Очаг залегал на глубине двух километров. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее на востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. В населенных пунктах толчки не ощущались.