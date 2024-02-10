Происшествия 10 февраля 2024, 14:36 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Алтае РАН: на Алтае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Республике Алтай. Об этом сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

В эпицентре интенсивность подземных толчков достигла 6,4, добавили исследователи. Землетрясение произошло в горной местности. О пострадавших и разрушениях в результате катаклизма не сообщалось.

Реклама

По данным сейсмологической опытно-методическая экспедиции МЧС Казахстана, подземные толчки магнитудой 2 балла ощущались на территории города Риддера.

В начале февраля землетрясение магнитудой 5,1 произошло в американском штате Оклахома. Эпицентр катаклизма залегал на глубине шести километров.

В конце января сильное землетрясение зафиксировали в Казахстане. Самые мощные толчки почувствовали жители Алма-Аты. Многие начали прыгать из окон с верхних этажей, одного пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Всего ранения в результате ЧП получили 44 человека, в том числе 10 детей.