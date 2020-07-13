13 июля 2020, 13:51
Землетрясение магнитудой 5 произошло на северо-западе Китая
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщило РИА Новости.
Как отметили специалисты китайской сейсмологической службы, эпицентр подземных колебаний расположен на глубине 15 километров. Первые толчки произошли приблизительно в 4:30 утра по московскому времени.
Данных о разрушениях и пострадавших в настоящий момент нет, информирует сайт «Мир 24».
Ранее Сотрудники МЧС Сахалинской области сообщили, что у Южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. В результате стихийного бедствия никто не пострадал.