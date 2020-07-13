Землетрясение магнитудой 5 произошло на северо-западе Китая

Как отметили специалисты китайской сейсмологической службы, эпицентр подземных колебаний расположен на глубине 15 километров. Первые толчки произошли приблизительно в 4:30 утра по московскому времени.

Данных о разрушениях и пострадавших в настоящий момент нет, информирует сайт «Мир 24».

Ранее Сотрудники МЧС Сахалинской области сообщили, что у Южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. В результате стихийного бедствия никто не пострадал.