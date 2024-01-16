16 января 2024, 12:03
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Греции
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 в Греции. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные института геодинамики Национальной афинской обсерватории.
Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах северо-восточнее города Леонидио, где проживают более 3,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 14,5 километра.
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После землетрясения были зафиксированы три афтершока. Информация о разрушениях не поступала.
Землетрясения
Греция
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