Происшествия 16 января 2024, 12:03 Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Греции

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 в Греции. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные института геодинамики Национальной афинской обсерватории.

Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах северо-восточнее города Леонидио, где проживают более 3,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 14,5 километра.

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После землетрясения были зафиксированы три афтершока. Информация о разрушениях не поступала.