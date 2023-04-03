Происшествия 03 апреля 2023, 11:29 Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали на Байкале МЧС: землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале Unsplash

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Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Иркутской области. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, эпицентр находился примерно в середине озера Байкал. Подземные толчки при этом могли почувствовать и жители Иркутска, их интенсивность здесь составила 3-4 балла.

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«Разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», — отметили в МЧС.

Спасатели призвали туристов проявлять бдительность и не выходить на лед озера, поскольку из-за землетрясения на нем могут образоваться трещины.

Землетрясение с эпицентром в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского произошло 3 апреля. Подземный толчок магнитудой 6,9 случился на глубине 100 километров. Угрозы цунами не зафиксировали. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского из-за землетрясения временно остались без света. Дефицит мощности возник после аварийного отключения турбогенератора. Электроснабжение восстановили через полчаса.