05 октября 2021, 15:07
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Боливии
Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в юго-западной части Боливии. Об этом сообщил RT со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 52 километрах от города Оруро.
Очаг располагался на глубине 262 километра.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле берегов американского штата Аляска. Эпицентр расположился в 84 километрах от побережья.