Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Боливии

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в юго-западной части Боливии. Об этом сообщил RT со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 52 километрах от города Оруро. Очаг располагался на глубине 262 километра. Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле берегов американского штата Аляска. Эпицентр расположился в 84 километрах от побережья.