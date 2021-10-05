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    05 октября 2021, 15:07

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Боливии

    Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре

    Дарья Морозова

    Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в юго-западной части Боливии. Об этом сообщил RT со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 52 километрах от города Оруро.

    Очаг располагался на глубине 262 километра.

    Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле берегов американского штата Аляска. Эпицентр расположился в 84 километрах от побережья.