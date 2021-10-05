05 октября 2021, 14:45
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Афганистане
Об этом рассказали в Геологической службе США
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Афганистане. Об этом сообщил RT со ссылкой Геологическую службу США.
Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах к юго-востоку от села Рустак.
Очаг находился на глубине 10 километров.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в филиппинской провинции Западный Миндоро. Об этом рассказали в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии.