Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Афганистане. Об этом сообщил RT со ссылкой Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах к юго-востоку от села Рустак. Очаг находился на глубине 10 километров. Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в филиппинской провинции Западный Миндоро. Об этом рассказали в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии.