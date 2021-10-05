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    05 октября 2021, 14:45

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Афганистане

    Об этом рассказали в Геологической службе США

    Дарья Морозова

    Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Афганистане. Об этом сообщил RT со ссылкой Геологическую службу США.

    Эпицентр землетрясения располагался в 23 километрах к юго-востоку от села Рустак.

    Очаг находился на глубине 10 километров.

    Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в филиппинской провинции Западный Миндоро. Об этом рассказали в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии.