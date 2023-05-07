Происшествия 07 мая 2023, 19:11 Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на южном берегу Байкала в Бурятии МЧС: в акватории Байкала в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4 Pxhere

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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Бурятии, на южном берегу озера Байкал. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС республики.

«Эпицентр находился в 22 километрах северо-западнее от населенного пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12», — сообщили в министерстве.

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Толчки ощущались на территории семи муниципальных образований республики: в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районах и Улан-Удэ. Все социально значимые объекты работают штатно.

Ранее два землетрясения магнитудой 4,3 и 5,2 произошли на Камчатке. Очаги залегали в Тихом океане. Первый — в 122 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, второй — в 114 километрах восточнее краевой столицы.