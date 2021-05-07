Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Бурятии

В Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

RТ уточнил, что землетрясение произошло на территории Муйского района. Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к югу от Северомуйска.

В ночь на 6 мая у юго-восточного побережья Камчатки также была зафиксирована сейсмическая активность. Эпицентр землетрясения находился в 122 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.