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    07 мая 2021, 10:07

    Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Бурятии

    Артур Блянихов

    В Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    уточнил, что землетрясение произошло на территории Муйского района. Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к югу от Северомуйска.

    В ночь на 6 мая у юго-восточного побережья Камчатки также была зафиксирована сейсмическая активность. Эпицентр землетрясения находился в 122 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.