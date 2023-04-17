17 апреля 2023, 12:28
Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в понедельник на юго-востоке Таджикистана. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Умела Юсуфи РИА «Новости».
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 378 километрах к юго-востоку от города Душанбе. В городе Хорог магнитуда землетрясения составила от 2 до 3.
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Как сообщила «Национальная служба новостей», жерт и разрушений в результате землетрясения нет.
Землетрясения
Таджикистан
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