Землетрясение магнитудой 3,6 произошло под Махачкалой

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане, под Махачкалой в понедельник, 20 июля.

По информации специалистов Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 8:35 в Буйнакском районе. Отмечается, что это место находится в 10 километрах к юго-западу от столицы республики. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 80 километров от поверхности Земли, сообщил сайт «Юга.ру».

Накануне на Северном Кавказе зарегистрировали еще одно землетрясение, которое произошло 10 июля близ Грозного.