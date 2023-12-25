Происшествия 25 декабря 2023, 11:50 Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали в Кемеровской области

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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кемеровской области недалеко от города Междуреченска ночью 25 декабря. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Как следует из оперативного сообщения, подземные толчки зафиксировали в 13 километрах к северу от Междуреченска.

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Отмечается, что интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.