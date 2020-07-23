Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Ставропольском крае

Землетрясение произошло в Ставропольском крае утром в четверг, 23 июля, сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 6:23 в шести километрах к востоку от села Отказное. Магнитуда землетрясения составила 3,5. По словам специалистов, очаг расположен на глубине 10 километров от поверхности Земли, информирует сайт «Юга.ру».

«Повреждений никаких нет, жалоб от населения не поступало», — уточнили в ГУ МЧС РФ по региону.

Это третье за июль землетрясение, которое случилось на Северном Кавказе. 20 июля толчки магнитудой 3,6 были зафиксированы в Дагестане, а 10 июля сейсмологи зарегистрировали колебания в Чечне.