Землетрясение 5,2 балла произошло на Байкале

В субботу, 18 июня, в акватории озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 06:22 (01:22 по Москве) произошло сейсмособытие, его эпицентр в Иркутской области, в акватории озера Байкал», — говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от населенного пункта Большое Голоустное. Согласно данным МЧС, интенсивность в эпицентре составила 5,2 балла. Его ощутили и жители Иркутска. Там мощность землетрясения составила около 2-3 баллов.

По имеющимся данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в западной части Канады. Происшествие случилось в провинции Британская Колумбия. Очаг залегал на глубине пяти километров. Эпицентр располагался в 190 километрах от населенного пункта Порт-Харди. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Также землетрясения магнитудой 6,0 и 5,8 произошли в юго-западной части Китая. Очаг первого находился на глубине 13 километров. Второго — на глубине 10 километров. Сотрудники экстренных служб устранили последствия происшествий.