Зеленый снег появился в Первоуральске

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по этому делу.

«На территории г. Первоуральска 27 ноября 2019 года сотрудниками АО „Русский хром 1915“ производились работы по остановке на плановый осмотр дренажной скважины, в результате чего произошел излив хромсодержащих вод на рельеф местности», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

От предприятия потребовали немедленно устранить причины и последствия происшествия. По словам специалистов, из-за ЧП могли загрязниться почва и водные ресурсы.

«После аварии АО „Русский хром 1915“ организованы работы по нейтрализации опасных веществ медным купоросом, снег с места излива вывезен на шламонакопитель», — уточнили в прокуратуре Свердловской области.