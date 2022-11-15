Происшествия 15 ноября 2022, 19:37 Зеленский заявил о прилете 85 ракет по территории Украины Президент Украины Зеленский сообщил о 85 ударах по территории страны 15 ноября РИА «Новости»

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По территории Украины в течение 15 ноября выпустили 85 ракет, заявил президент страны Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он отметил, что украинские власти ожидают нанесения еще 20 ударов.

По словам украинского президента, удары «отключили энергетику» во многих городах страны. Зеленский призвал украинцев не покидать укрытий и добавил, что власти ожидают прилета еще около 20 ракет.

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Союзные силы нанесли массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Жители большинства регионов страны сообщили о взрывах и прилетах ракет. Из-за ударов пришлось перекрыть автомобильное движение на улице Млыновской в Ровно.

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Сильнее всего пострадали северные и центральные регионы Украины, заявил замруководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко. Он отметил, что тяжелая ситуация сложилась в Киеве, где пришлось начать экстренные отключения для стабилизации энергетической системы.

Представители компании «Укрэнерго» сообщили, что в результате атак повреждения получили объекты во всех областях. Специалисты организовали экстренные отключения для всех категорий потребителей.