Зеленский требует у Ирана больше денег за погибших в Boeing украинцев

Владимир Зеленский хочет больше денег за каждого погибшего на борту сбитого Boeing украинца. Компенсации в 80 тысяч долларов (больше пяти миллионов рублей) за человека ему показалось на достаточно.

2 февраля украинский президент заявил, что будет «давить» на Тегеран, чтобы выбить из него как можно больше денег.

«Мне кажется, что это мало. Когда жена погибшего говорит, что человек был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать, 80 тысяч долларов — это совсем мало», — заявил он телеканалу ТСН.

При этом украинские власти выплатили семьям погибших всего по 200 тысяч гривен (около 510 тысяч рублей).

Компенсации также будут выплачены от «Международных авиалиний Украины», но их страховые компании пока находятся в сложном положении из-за того, что Иран находится под санкциями.

Boeing 737, летевший рейсом PS 0752 Тегеран–Киев, разбился 8 января через две минуты после вылета. Жертвами крушения стали девять членов экипажа и 167 пассажиров.