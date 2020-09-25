25 сентября 2020, 22:32
Зеленский прилетит на место крушения Ан-26
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетит место авиакатастрофы в Харьковской области, где потерпел крушение самолет Ан-26. Украинский глава планирует быть там в субботу. Об этом сообщил Telegram-канал RT.
Вечером 25 сентября под Харьковом упал самолет. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 28 человек: семь офицеров и 21 курсант. Погибли 22 пассажира авиалайнера. Двое выжили, один из них находится в критическом состоянии. Судьба еще четырех человек остается неизвестной, ведутся их поиски.