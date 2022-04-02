Зеленский отказался ответить на вопрос об атаке ВСУ на нефтебазу в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Fox News заявил, что не обсуждает собственные отданные приказы. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос об атаке украинских военных по нефтехранилищу в Белгороде.

«Есть определенные темы, которые я обсуждаю лишь с украинскими военными. Также я не обсуждаю приказы, отданные в качестве главнокомандующего», — заявил Зеленский.

Об ударе по нефтебазе стало известно утром 1 апреля. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ произвели атаку с двух вертолетов. Загорелись восемь емкостей с топливом, никто из работников базы не пострадал.