Происшествия 08 июня 2023, 11:08 Зеленский опроверг новые данные СМИ о подрыве «Северных потоков» Президент Украины Зеленский заявил, что не отдавал приказа о подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Украина не готовила диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и не знала о ней заранее. Президент Владимир Зеленский заявил, что не отдавал таких приказов, сообщило издание Politico.

Он опроверг причастность к прошлогоднему подрыву газопроводов во время интервью изданиям Bild и Axel Springer, материнской компании Politico. Журналист попросил его прокомментировать информацию из рассекреченных документов американской разведки о том, что украинское правительство знало о готовящейся диверсии.

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«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. <…> Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил. <…> Я ничего не знал, 100%», — сказал глава государства.

Владимир Зеленский раскритиковал западные СМИ за публикацию недоказанной информации. Он призвал показать ему подтверждение того, что подрыв устроили украинские военные.

Утечку данных в Discord устроил американский военный Джек Тейшейра. В документах шла речь о том, что служба безопасности одной из стран Европы узнала, что Украина готовится повредить газопроводы в Балтийском море. В июне 2022 года, за три месяца до диверсии, эту информацию передали Центральному разведывательному США, после чего работу над планом приостановили.