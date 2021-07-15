В Зеленограде задержали предполагаемого 38-летнего педофила. Мужчину случайно заметили на свидании с третьеклассником возле одного из городских ТЦ. Об этом сообщил «МК».

Третьеклассник около двух недель назад гулял недалеко от своего дома и встретил незнакомого мужчину. Тот предложил ему погулять вместе, пообещав угостить сладостями. Мальчик согласился.

Незнакомец купил ему шоколадку. Они сели на лавочку и начали беседовать. В какой-то момент мужчина посадил школьника к себе на колени и продолжал внимательно его слушать.

Ребенок жил только с мамой, поэтому, возможно, ему нравилось внимание взрослого мужчины. Они обменялись телефонами и договорились, что будут втайне от всех встречаться на этом месте. Но спустя пару недель мужчина предложил школьнику новое место для тайных встреч — неподалеку от торгового центра. Мальчик пришел туда. Мужчина снова угостил его сладостями, после чего стал распускать руки.

В этот момент мимо проходил знакомый мамы мальчика. Он узнал школьника, снял его с незнакомцем на видео, а потом отправил ролик матери. И тогда школьнику пришлось все рассказать. Женщина обратилась в полицию.

Предполагаемого педофила задержали. Он сразу во всем сознался. Решается вопрос об избрании меры пресечения и проведении психиатрической экспертизы.

Ранее в Нижнем Новгороде арестовали 51-летнего мужчину, который увел с детской площадки семилетнего мальчика, привел к себе домой и искупал.