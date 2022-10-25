Здания школы и поликлиники пострадали в Горловке после обстрела со стороны ВСУ | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 10:46 Здания школы и поликлиники пострадали в Горловке после обстрела со стороны ВСУ Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении школы и поликлиники из-за обстрела ВСУ РИА "Новости"

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Украинские военные в очередной раз обстреляли Горловку. В результате повреждения получили здания поликлиники, школы №30 и управление труда и социальной защиты населения Никитовского района, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

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Он добавил, что информация о разрушениях продолжает поступать. Помимо этого, есть данные о повреждении магазина на улице Черняховского и терцентра Никитовского района на улице Вознесенского.

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По данным Приходько, ВСУ обстреляли и горловский поселок шахты им. Н. А. Изотова. Под огнем оказался и поселок Федоровка, где в результате стрельбы со стороны украинских военных был разрушен жилой дом.

В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ устроили обстрелы Горловки, используя снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.