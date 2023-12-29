Происшествия 29 декабря 2023, 10:11 Здания школы и общежития училища в Горловке пострадали от обстрелов ВСУ Мэр Приходько: в Горловке обстрелы ВСУ повредили здание школы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Горловка подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Из-за атак украинских боевиков получили повреждения здания школы и общежития училища. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

От обстрелов также пострадал жилой дом в центре Горловки. Губернатор опубликовал видеозапись, на которой показал последствия удара по городу.

Реклама

«Обстрелом украинских карателей повреждена школа № 8 по адресу: проспект Победы, 61 (Центрально-городской район Горловки)», — указал Приходько.

Ранее украинская армия атаковала село Сопычи в Погарском районе Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что из-за обстрелов получило повреждения одно из домовладений. По его словам, никто из жителей населенного пункта не пострадал.

ВСУ нанесли 28 декабря удар и по Курской области. Они обстреляли села Гордеевка и Успеновка в Корнеевском районе и поселок Теткино в Глушковском районе. Из-за атаки возникли неполадки с ЛЭП в одном из населенных пунктов.