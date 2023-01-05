Происшествия 05 января 2023, 13:06 Здания школы и бассейна в Донецке получили повреждения в ходе обстрела ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил о поврежденных снарядами ВСУ зданиях школы и бассейна РИА «Новости»

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Донецк с раннего утра четверга, 5 января, снова оказался под массированным обстрелом украинских боевиков. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что снаряды повредили здание школы № 101 и плавательного бассейна в Петровском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что в обоих зданиях оказались выбиты окна.

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«Сегодня утром в результате обстрела Петровского района в плавательном бассейне повреждено остекление окон. <…> Также повреждено остекление в здании школы № 101. Обстрел продолжается», — подчеркнул мэр Донецка.

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По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном Центре контроля и координации, обстрелы украинские боевики вели сразу с нескольких позиций: из поселка Желанное, сел Тоненькое, Новоселовка Первая, Максимильяновка и города Курахово.

Всего ВСУ выпустили по Донецку более 40 снарядов калибром 155 и 122 миллиметра.