Происшествия 13 декабря 2023, 15:02 Здания детсада и школы искусств в Горловке пострадали при обстреле ВСУ Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ пострадали детсад и школа искусств РИА «Новости»

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Здание детского сада № 134 и школы искусств в Горловке пострадали при обстреле города со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Иван Приходько.

Детсад расположен в жилом массиве «Комсомолец» на улице Болотникова, 21а (Никитовский район), школа искусств — в том же жилом массиве на улице Мусоргского.

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Кроме того, по данным главы города, оказались повреждены жилые многоэтажные дома № 19 и № 21 по улице Болотникова. Обстрел не прекращается.

Судя по сводке представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, Горловку 13 декабря начали обстреливать уже с утра. В 08:40 по ней выпустили три снаряда натовского калибра (155 миллиметров), в 13:05 — три снаряда 152-миллиметрового калибра, а 20 минут спустя — еще четыре боеприпаса. Все три раза под удар попадал Никитовский район. Кроме того, в течение дня украинские боевики обстреливали Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка.