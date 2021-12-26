Два пожара потушили в офисном здании в Москве

Сразу два пожара произошло в двухэтажном офисном здании на улице Семеновский Вал в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По его данным, огонь тушили в разных частях здания. Он не исключил, что мог произойти поджог. В региональном главке МЧС «360» подтвердили информацию о пожаре на Семеновском Валу.

«В двухэтажном административном здании происходило возгорание в двух очагах площадью 10 и 5 квадратных метров. Оба были ликвидированы в 16:04. Сведений о пострадавших с места не поступало», — уточнил представитель ведомства.