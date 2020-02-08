Здание загорелось в центре Петербурга. СМИ сообщили о пожаре в «Ионотеке»

«Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС уточнила, что возгорание произошло в 22:13 в складском помещении 15 на 200 метров. Площадь распространения огня пока неизвестна.

На месте работают 38 человек, о пострадавших пока не сообщалось. Издание уточнило, что за заведение именно загорелось не уточняется, так как неизвестен в каком из корпусов произошел пожар.

Рядом находятся ТЦ «Галерея», бары, клубы и хостелы. Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал первые кадры с места события.