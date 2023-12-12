12 декабря 2023, 09:59
Здание загорелось в центре Москвы
Трехэтажное здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы на улице Сретенке загорелось трехэтажное административное здание. На место выехали пожарные, сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, пострадавших нет. На место прибыли экстренные службы и приступили к тушению возгорания на площади пять квадратных метров. Причина пожара выясняется.
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UPD: возгорание возникло в пристройке к зданию. Пожарные ликвидировали открытое горение оборудования на площади в 10 квадратных метров.
Ранним утром вспыхнул двухэтажный дом в «Ватутинках». Во время пожара рухнули крыша и перекрытия второго этажа. Площадь обрушения составила 99 «квадратов». Хозяин дома успел вытащить газовый баллон из горящего помещения.
Пожар уже ликвидировали. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Пожары
Москва 2023
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