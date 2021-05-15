Склад загорелся в Подмосковье

Крупный пожар начался в городском округе Видное. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями с места событий.

Источник фото: vk.com/vidnoeoverhear

На опубликованных кадрах видно сильное пламя, которое поднимается в небо.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что в поселке Горки Ленинские на открытой площадке горят деревянные поддоны. В ведомстве уточнили, что на место направили 78 человек и 24 единицы техники.



Площадь распространения огня составила пять тысяч квадратных метров.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что пожар охватил складские помещения.

«Есть угроза перехода огня на еще один рядом расположенный металлический ангар и фуры», — заявил собеседник агентства. По последним данным, произошло обрушение склада.