Важное 03 сентября 2023, 20:54 Здание загорелось в Курчатове после удара украинского дрона Курский губернатор Старовойт сообщил о пожаре в Курчатове после удара дрона ВСУ РИА «Новости»

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Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании города Курчатова. Оно началось после удара украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. После тушения пожара на место прибыли сотрудники силовых структур.

Это третья атака со стороны Украины за воскресенье, 3 сентября. Сначала под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Теткино, куда прилетели три снаряда. По словам губернатора Романа Старовойта, среди жителей никто не пострадал. Разрушений в поселке также не зафиксировали.

Вечером около приграничных сел Козино Рыльского района и Горналь Суджанского района российские военные комплексы радиоэлектронной борьбы обнаружили два летящих беспилотника. Летательные аппараты принудительно посадили на землю при помощи антидроновых ружей.