Происшествия 24 ноября 2022, 13:32 Здание загорелось в Архангельской области на площади 1800 «квадратов» МЧС сообщило о локализации пожара в поселке Лайский Док на площади 1800 «квадратов»

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Утром 24 ноября пожар произошел в административном здании в поселке Лайский Док Архангельской области. Огонь охватил площадь 1800 квадратных метров. Пламя уже локализовали, сообщила пресс-служба МЧС России.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 10:15 по московскому времени. Загорелось здание в Приморском районе области. Огонь охватил кровлю.

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Сначала площадь пожара составляла 900 квадратных метров, а потом пламя распространилось на 1800 «квадратов».

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«В 13:08 по московскому времени пожар в административном здании в Архангельской области локализован на площади 1800 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Около 50 человек и 15 единиц техники участвовали в тушении огня. Сейчас идет проливка и разбор конструкций. Ведомство уточнило, что никто не пострадал. Из здания самостоятельно вышли 10 человек. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.