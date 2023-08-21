Происшествия 21 августа 2023, 17:09 Здание загорелось на территории бывшего грузового речного порта в Волгограде МЧС: кровля заброшенного здания вспыхнула в Волгограде firefighter

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В Волгограде загорелась крыша заброшенного здания на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Информация о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда поступила на пульт дежурного в 15:12 по московскому времени.

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«На улице Степана Разина горела кровля заброшенного неэксплуатируемого здания на площади 400 квадратных метров», — уточнили в министерстве.

Угрозы распространения огня нет. Возгорание удалось локализовать примерно в 16:12. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения огня устанавливается, уточнили в МЧС.

Судя по разлетевшимся в Сети кадрам, столб густого черного дыма поднялся в небо. В Telegram-канале «V1.RU | Новости Волгограда» уточнили, что огонь охватил кровлю здания на территории бывшего грузового речного порта.

Еще один крупный пожар произошел 21 августа. Огонь вспыхнул на складе с лакокрасочными изделиями в Ногинске. Возгорание локализовали на площади в 4300 «квадратов».