Важное 07 сентября 2023, 07:24 Здание вокзала оказалось повреждено из-за падения БПЛА в Брянске Губернатор Богомаз: атаку БПЛА пресекли в Брянске, поврежден вокзал

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Системы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Брянском. В результате случившегося повреждения получил железнодорожный вокзал. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат», — написал он.

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По его словам, никто не пострадал. Однако из-за падения фрагментов БПЛА частично было повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, несколько машин и привокзальная площадь.

Минобороны в своем Telegram уточнило, что атаку удалось пресечь около 06:30. Речь шла о беспилотнике самолетного типа. Чуть позже этим утром Богомаз сообщил об еще одном дроне, его сбили на подлете к Брянску.

Также известно, что ВСУ пытались атаковать Брянскую область прошедшей ночью. Системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Брянским районом.