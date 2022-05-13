Здание военкомата пытались поджечь в Тирасполе

Неизвестные в ночь на 13 мая пытались поджечь военкомат и нефтебазу в Тирасполе при помощи бутылок с зажигательной смесью. Об этом сообщили в пресс-центре МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Автомобиль остановился у нефтебазы примерно в 04:15. Из него вышел неизвестный, который кинул зажигательную смесь в сторону объекта и уехал. В итоге загорелась трава, которую быстро потушили. Об этом написало РИА «Новости».

Примерно через полчаса в здание республиканского военкомата бросили две бутылки с зажигательной смесью. Одна из них отлетела на тротуар от удара, вторая — застряла в решетке окна. Охрана быстро потушила возгорание.

«Разрушений и пострадавших на объектах нет. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, обстоятельства произошедшего выясняются», — сказано в сообщении.

Машина, из которой выходили неизвестные, имела иностранные номера. Правоохранительные органы объявили план «Перехват», сейчас автомобиль ищут.