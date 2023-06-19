19 июня 2023, 11:34
Здание в районе Рязанского проспекта загорелось в Москве
В Москве загорелось четырехэтажное здание в районе Рязанского проспекта
Четырехэтажное здание по адресу Рязанский проспект, д. 8, стр. 10 загорелось в Москве, сообщил источник «360».
По данным источника, в производственном здании, находящемся на реконструкции, загорелась кровля. Очевидцам удалось заснять черный дым
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Очаг горения удалось локализовать. Площадь возгорания составила около ста квадратных метров.
Людей из здания эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.
В МЧС уточнили, что пожар полностью ликвидировали в 11:32.
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Москва 2023
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