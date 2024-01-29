Происшествия 29 января 2024, 13:00 Здание цеха загорелось недалеко от Екатеринбурга

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В ночь на 29 января в городе Арамиль Свердловской области на улице Гарнизонной загорелась кровля производственно-складского здания. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

Прибывшие на место ЧП пожарные вывели из горящего здания семь человек. Они локализовали возгорание на площади 800 квадратных метров только к семи утра.

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Причиной пожара могли стать кебабы, оставленные готовиться на открытом огне.