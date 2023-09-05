Происшествия 05 сентября 2023, 15:57 Здание цеха загорелось на площади Карла Фаберже в Петербурге

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Пожар в здании цеха произошел во вторник, 5 сентября, неподалеку от станции метро «Ладожская» на площади Карла Фаберже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Neva.Today, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что огонь возник в одноэтажном здании площадью 60×70 метров. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 28 минут. Всего в тушении участвовал 21 человек и четыре спецмашины.

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Информации о погибших и пострадавших не поступало.