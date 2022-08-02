Здание текстильного производства загорелось в Красноярске

Пожар начался в здании текстильного производства в Красноярске. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, пламя распространилось на тысячу квадратных метров. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как над зданием поднимается густой черный дым, из окон бьют языки пламени.

В МЧС подчеркнули, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания и быстрым распространением пламени по перекрытиям.

Все находившиеся внутри люди эвакуировались самостоятельно. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлекли 75 человек и 25 единиц техники.

Издание NGS24.RU уточнило, что в здании располагаются швейный цех и магазин «МегаТкани». По предварительным данным, пожар возник на складе синтетических материалов. Журналисты подчеркнули, что на помощь пожарной технике прибыли городские поливомоечные машины.