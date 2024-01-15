Происшествия 15 января 2024, 14:20 Здание техникума загорелось в Челябинске. Спасатели эвакуировали людей

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Пожар в техникуме промышленности и городского хозяйства Челябинска произошел в понедельник, 15 января. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в здании загорелся утеплитель. Об этом написал сайт URA.RU.

Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали учащихся и преподавателей. Возгорание ликвидировали в самые кратчайшие сроки.

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Пострадавших и погибших нет. На место ЧП направлена пожарная лаборатория.