Происшествия 01 августа 2023, 10:46 Здание соцучреждения, автомобили и дома пострадали при обстреле в брянском селе Чуровичи Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли село Чуровичи Климовского района. Снаряды попали в здание социального учреждения, два жилых дома, хозпостройки и автомобили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет», — объявил он.

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Повреждения, по словам Александра Богомаза, получили два жилых дома и припаркованные автомобили, а также хозяйственные постройки. Снаряды задели здание социального учреждения, которое уже не использовали.

В Климовском районе 31 июля атаковали село Сушаны. Один жилой дом и хозяйственные постройки попали под обстрел, мирные жители не пострадали. В Стародубском округе украинские военные обстреляли село Ломаковка, в Трубчевском районе при помощи беспилотника сбросили заряд на здание УВД.