Здание склада загорелось в подмосковной Балашихе

Сильный пожар тушат на территории промзоны в Подмосковье, в городском округе Балашиха. В пресс-службе МЧС России сообщили, что пока данных о пострадавших нет.

Первое сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:48. Загорелось складское здание в промзоне на Объездном шоссе, 8. К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить 1,4 тысячи квадратных метров внутри самого здания.

Как уточнили в МЧС, эвакуировать с территории помещения никого не пришлось. Информации о пострадавших также не поступало. В данный момент пожарные продолжают бороться с огнем. К тушению привлечены 69 человек и 21 единица техники.

Ранее сообщалось о том, что на территории Подмосковья возник еще один природный пожар. Огонь охватил лес площадью 4,5 гектара в городском округе Дмитрова. Природный пожар разгорался также в Истринском лесничестве городского округа Красногорск.

Власти Подмосковья уже ограничили пребывание людей в лесах земель лесного фонда региона из-за высокой пожароопасности с 12 по 19 июля.