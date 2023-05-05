05 мая 2023, 15:37
Здание с хостелом загорелось на юге Москвы
Накануне вечером на Ереванской улице на юге столицы загорелось двухэтажное здание, в котором располагался магазин, шиномонтажная мастерская и хостел. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на ГУ МЧС Москвы.
Все люди, которые находились внутри здания в момент пожара, смогли самостоятельно выйти на улицу. Спасатели смогли быстро справиться с огнем, никто не пострадал. Но прокуратура уже начала проверку по факту случившегося.
Пожары
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