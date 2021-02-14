Здание с хостелом и кафе вспыхнуло и горит в центре Москвы. Видео

На Мясницкой улице в центре Москвы загорелось здание, в котором располагается хостел, кафе и ресторан, сообщил корреспондент «360». Пожар произошел на первом этаже.

Строение расположено по адресу: Мясницкая улица, 24/7. На кадрах видно, как пожарные разбивают окна, чтобы проникнуть в помещение, из которого валит дым и вырывается пламя.

Выезд на пожар подтвердили в столичном главке МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 19:48. До прибытия пожарных из здание вывели около 40 человек.

В 20:18 открытое горение было ликвидировано, уточнили в МЧС. Однако позднее пришла информация, что пожар вновь разгорелся и быстро распространяется. Его площадь МЧС оценивается в 500 квадратных метров, уточнили в МЧС. Горение происходит на первом и втором этажах и кровле.

Информации о пострадавших не поступало.

Из-за пожара движение по Мясницкой улице перекрыли, сообщил столичный департамент транспорта.