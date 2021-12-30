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    30 декабря 2021, 19:50

    Здание с баллонами краски загорелось в районе Савеловского вокзала — источник

    Источник «360»: пожар произошел в производственном здании на севере Москвы

    Александр Блинов, Алла Морген

    На севере Москвы, недалеко от Савеловского вокзала, загорелось производственное здание с баллонами краски. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Здание с баллонами краски загорелось в районе Савеловского вокзала — источник

    Возгорание произошло в здании, расположенном на улице Складочной, дом 1, строение 7.

    По предварительным данным, в здании, где начался пожар, хранятся баллоны с краской.

    Причины неизвестны, подробности выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.