30 декабря 2021, 19:50
Здание с баллонами краски загорелось в районе Савеловского вокзала — источник
Источник «360»: пожар произошел в производственном здании на севере Москвы
На севере Москвы, недалеко от Савеловского вокзала, загорелось производственное здание с баллонами краски. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в здании, расположенном на улице Складочной, дом 1, строение 7.
По предварительным данным, в здании, где начался пожар, хранятся баллоны с краской.
Причины неизвестны, подробности выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.