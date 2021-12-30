На севере Москвы, недалеко от Савеловского вокзала, загорелось производственное здание с баллонами краски. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в здании, расположенном на улице Складочной, дом 1, строение 7.

По предварительным данным, в здании, где начался пожар, хранятся баллоны с краской.

Причины неизвестны, подробности выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.