Эксклюзив 17 апреля 2023, 11:31 Здание Роскосмоса загорелось в Москве — источник Источник «360»: пожар произошел в здании Роскосмоса в Москве РИА «Новости»

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Пожар произошел в Москве по адресу Бережковская набережная, 22, рассказал источник «360». В этом здании расположен офис Роскосмоса.

Изначально сообщалось о том, что горят гаражи, потом — что горит административное здание. От него поднимается серый дым. Примерная площадь распространения огня — 200 квадратных метров.

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Ранг пожара — 1 БИС. Это означает, что сообщение о возгорании подтверждено, на месте работают четыре отделения спасателей. В случае, если сил и средств для тушения недостает, в помощь отправляют еще два отделения.

UPD: в пресс-службе столичного главного управления МЧС уточнили, что поступила заявка о пожаре на Бережковской набережной, 22, но там «ничего не обнаружили», спасатели перехали к дому 20б, находящемуся неподалеку. Информация уточняется.