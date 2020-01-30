Здание РАНХиГС в Москве эвакуировали из-за дыма

Здание Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России эвакуируют. Люди покидают корпус из-за сильного задымления.

«Задымление произошло в здании 7-го общежития. Оно примыкает к учебному корпусу. Строения расположены по адресу: Волгоградский проспект, № 43. Возгорание произошло а цокольном этаже учебного корпуса, под лестницей. Здесь сложена мебель и личные вещи. Площадь возгорания — пять квадратных метров», — рассказал «360» источник в экстренных службах.

По словам источника, из учебного корпуса и общежития сейчас эвакуируют людей. Всего в безопасное место пришлось переместить более тысячи человек.

На месте работают спасательные подразделения. Сообщений о пострадавших не поступало. Также пока не было сообщений о ликвидации возгорания и задымления. Экстренные службы выполняют все необходимые в таких случаях мероприятия. Причины задымления будут названы позже: их еще предстоит выяснить экспертам. Работы на месте происшествия продолжаются.