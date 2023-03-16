Эксклюзив 16 марта 2023, 12:49 Здание погранслужбы УФСБ загорелось в Ростове-на-Дону Видео пожара в здании погранслужбы УФСБ в Ростове-на-Дону появилось в Сети

Читать 360tv в

Здание пограничной службы ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону. В распоряжении «360» появились кадры очевидцев ЧП. На фото и видео здание окутали клубы черного дыма.

Телеканал «360»

Здание расположено на проспекте Сиверса. В региональном главке МЧС пока не прокомментировали информацию о ЧП. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Реклама

Один из очевидцев в беседе с «360» рассказал, что слышал звук взрыва.

Реклама

«Сначала дыма мало было, но взрыв отчетливый. Дом ходуном ходил, потом загорелось», — сказал мужчина.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»