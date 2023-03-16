16 марта 2023, 12:49
Здание погранслужбы УФСБ загорелось в Ростове-на-Дону
Видео пожара в здании погранслужбы УФСБ в Ростове-на-Дону появилось в Сети
Здание пограничной службы ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону. В распоряжении «360» появились кадры очевидцев ЧП. На фото и видео здание окутали клубы черного дыма.
Телеканал «360»
Здание расположено на проспекте Сиверса. В региональном главке МЧС пока не прокомментировали информацию о ЧП. Все обстоятельства случившегося уточняются.
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Один из очевидцев в беседе с «360» рассказал, что слышал звук взрыва.
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«Сначала дыма мало было, но взрыв отчетливый. Дом ходуном ходил, потом загорелось», — сказал мужчина.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
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