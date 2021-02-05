Здание почты горело в Ростовской области. Видео

Пожарные потушили огонь в здании «Почты России» в городе Шахты под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Сообщение о ЧП на улице Прокатной в городе Шахты поступило в дежурную часть МЧС в 06:25 по московскому времени, написал ТАСС. На место выехали пожарные. Они увидели огонь в одноэтажном здании, находящемся в отделении «Почты России». Площадь горения составила 200 квадратных метров.

Частично с огнем удалось справиться в 06:47, полностью пожар потушили в 07:40. В борьбе с пламенем участвовали 26 человек и семь единиц техники. Информации о пострадавших нет. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.