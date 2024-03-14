Происшествия 14 марта 2024, 16:08 Здание общежития частично обрушилось в Хакасии Часть общежития обрушилась в Хакасии, 40 человек эвакуировали

Читать 360tv в

В Черногорске произошло обрушение части здания пятиэтажного общежития, расположенного на улице Дзержинского. На месте работают спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация об обрушении здания, находившегося в аварийном состоянии, поступила в экстренные службы 14 марта около 15:56 (12:56 по московскому времени). На место происшествия прибыли спасатели, они эвакуировали 40 человек.

Реклама

Власти направили 13 человек в пункт временного размещения, который находится на базе социальной гостиницы имени А. Лебедя. Сейчас члены поисково-спасательной группы вместе с собаками обследуют завалы.

По предварительным данным, никто не пострадал. К поисковой операции привлекли 106 человек, задействовано 34 единиц спецтехники.

Пресс-служба СК РФ по региону сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Сотрудники Следственного комитета начали опрашивать свидетелей ЧП.

Ранее в Казани обрушился козырек магазина под тяжестью снега.